"Нафтогаз" оприлюднив проект методики розрахунку вартості транзиту газу

Компанія оприлюднила проект нової методики визначення та розрахунку вартості транспортування газу за європейськими правилами

"Нафтогаз України" сьогодні оприлюднив проект нової методики визначення та розрахунку вартості транспортування газу за європейськими правилами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НАК «Нафтогаз України» опублікувала проект методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що методика була розроблена "Укртрансгазом" спільно з незалежною міжнародною компанією The Brattle Group, яка спеціалізується на наданні консультаційних послуг національним регуляторам енергетичних ринків.

В прес-службі НАК повідомили, що фахівці цієї компанії разом з експертами "Укртрансгазу" розробили пропозиції щодо внесення змін в діючу методику визначення та розрахунку тарифів на послуги з транспортування газу.

Додамо, що зміни будуть обговорюватися в Американській торговельній палаті в четвер, 16 серпня, за участю представників компаній.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" направив Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг пропозиції знизити тарифи на транзит газу.