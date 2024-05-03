ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нафтогаз" обговорив з SOCAR можливості зберігання азербайджанського газу в Україні, - Чернишов

П'ятниця 03 травня 2024 14:06
UA EN RU
"Нафтогаз" обговорив з SOCAR можливості зберігання азербайджанського газу в Україні, - Чернишов Фото: "Нафтогаз" обговорив з SOCAR можливості зберігання азербайджанського газу в Україні, - Чернишов
Автор: Сергій Новіков

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив з президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом перспективи співпраці між компаніями, зокрема, у зберіганні газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернишова.

"Продуктивна зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом. Обговорили перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, включно з можливістю зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ", - написав Чернишов.

Він також зазначив, що компанії працюють над розширенням співробітництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Олексій Чернишов
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла