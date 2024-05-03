"Нафтогаз" обговорив з SOCAR можливості зберігання азербайджанського газу в Україні, - Чернишов

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов обговорив з президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом перспективи співпраці між компаніями, зокрема, у зберіганні газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернишова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Нафтогаз" розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.

Він також зазначив, що компанії працюють над розширенням співробітництва.

"Продуктивна зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом. Обговорили перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, включно з можливістю зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ", - написав Чернишов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.