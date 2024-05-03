"Нафтогаз" обсудил с SOCAR возможности хранения азербайджанского газа в Украине, - Чернышев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обсудил с президентом азербайджанской нефтегазовой корпорации SOCAR Ровшаном Наджафом перспективы сотрудничества между компаниями, в частности, в хранении газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Чернышева.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" рассчитывает углубить сотрудничество с энергетическими компаниями Турции, в том числе в хранении газа.

Он также отметил, что компании работают над расширением сотрудничества.

"Продуктивная встреча с президентом азербайджанской нефтегазовой корпорации SOCAR Ровшаном Наджафом. Обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, включая возможность хранения азербайджанского газа в украинских ПХГ", - написал Чернышев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .