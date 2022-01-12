Нафтогаз обеспечил десятую часть всех поступлений в госбюджет в 2021 году, - Витренко

"Нафтогаз" в 2021 году уплатил 116 млрд грн налогов и сборов. Это на 13 млрд грн (12,6%) больше, чем в 2020 году. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины. Почти столько было направлено на нужды Министерства обороны в 2021 году.

"Благодаря изменениям в подходах к руководству компании, начиная со 2-го квартала 2021 года нам удалось улучшить финансовые результаты работы и увеличить платежи в госбюджет. Напомню, что в 2020 году и в 1-м квартале 2021 года "Нафтогаз", к сожалению, был убыточным, что привело к изменениям в его руководстве. Уже за 2-й квартал 2021 года компания показала прибыль в финансовой отчетности, обзор которой на соответствие международным стандартам сделал международный аудитор", - пишет Витренко.

По его словам, отчисления в госбюджет в 2020 году включали еще и дивиденды (распределение прибыли) за 2019 год. Прибыль тогда фактически обеспечила одно направление деятельности - транзит, без поступлений от которого, включая поступления по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" был бы убыточным и в 2019 году. С 2020 года деятельность по транспортировке газа была отделена от "Нафтогаза".

"И хотя в 2014-2019 годах я непосредственно отвечал именно за это направление, транзит, включая Стокгольмский арбитраж, а в 2020 году я вообще покинул "Нафтогаз", я не снимаю с себя ответственность за тогдашние результаты работы компании, которые могли быть лучше. Если вернуться в 2021 год, то, несмотря на все упреки в расходовании Нафтогазом государственных средств, в этом году мы доказали обратное. Национальная компания не только не взяла из государственной казны ни копейки, но и полностью уплатила все налоги, увеличив платежи в госбюджет", - подчеркнул Юрий Витренко.