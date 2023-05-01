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"Нафтогаз" назвал цену газа для населения на следующие 12 месяцев

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 08:14
"Нафтогаз" назвал цену газа для населения на следующие 12 месяцев Фото: газ будет стоить 7,96 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие годового тарифа до 1 мая 2024 года. Госкомпания поставляет газ для 98% домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, стоимость газа в тарифном плане "Фиксованный" составит 7,96 гривен за кубометр.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ . Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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