"Нафтогаз" назвал цену газа для населения на следующие 12 месяцев
Фото: газ будет стоить 7,96 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие годового тарифа до 1 мая 2024 года. Госкомпания поставляет газ для 98% домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно сообщению, стоимость газа в тарифном плане "Фиксованный" составит 7,96 гривен за кубометр.
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ . Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
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