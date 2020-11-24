"Нафтогаз" назвал цену газа для производителей тепла на текущий месяц

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на газ прекратили стремительный рост

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В ноябре цена газа составит 5 375,370 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что практически не отличается от цены октября (5 374,10 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

"Относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на уровне октября", - говорится в сообщении НАК.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для производителей тепла 24,4% до 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки).