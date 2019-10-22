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"Нафтогаз" назвав теми технічних тристоронніх консультацій у Брюсселі

Новини » Економіка    22.10.2019 - 11:41
"Нафтогаз" назвав теми технічних тристоронніх консультацій у Брюсселі
Фото: прапори України ЄС і РФ (atr.ua)

Зустріч відбулася 22 жовтня

Україна, Європейська комісія і Російська Федерація 22 жовтня провели в Брюсселі технічні консультації в рамках підготовки до наступного етапу тристоронніх газових переговорів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як наголошується в повідомленні, в ході консультацій сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створення незалежного оператора ГТС.

Крім того, йшлося про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення при транспортуванні газу, інші питання, додали в НАК.

"Очікується, що наступний етап тристоронніх переговорів про транзит газу відбудеться 28 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Після переговорів міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що Росія пропонує Україні продовжити контракт на транзит газу на один рік після 1 січня 2020 року.

У той же час глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україні не вигідно продовжувати існуючий транзитний газовий контракт з Росією. Коболєв нагадав позицію України про те, між сторонами повинен бути тільки новий контракт за європейськими правилами з новим оператором.

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