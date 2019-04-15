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"Нафтогаз" назвал процент расчетов субсидиантов за газ

Новости » Экономика    15.04.2019 - 10:29
"Нафтогаз" назвал процент расчетов субсидиантов за газ

Граждане заплатили более 100% за газ

В Кировоградской области, где большинство людей покупает газ у НАК "Нафтогаз Украины", потребители-субсидианты рассчитываются добросовестно. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook.

По его данным, за февраль субсидианты потребили газ общей стоимостью 132,1 млн грн, а оплатили за него 134,9 млн грн (включительно с переплатами) - более 100% стоимости.

"Такие факты. Есть все основания считать монетизацию субсидий успешной, а граждан, которые получают поддержку государства - ответственными", - написал он.

По его мнению, это подтверждает тезис о том, что доверять деньги нужно живым людям, а не посредникам.

&quot;Нафтогаз&quot; назвал процент расчетов субсидиантов за газ

www.naftogaz.com

Как сообщало РБК-Украина, уровень расчетов среди получателей субсидий за предоставленные коммунальные услуги в Киеве составляет 75%. В КГГА напоминают, что граждане, которые получают субсидии, должны контролировать свои платежи и не допускать просроченных платежей. Ведь это может стать причиной прекращения предоставления субсидии в будущие периоды.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

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