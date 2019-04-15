"Нафтогаз" назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ

Громадяни заплатили більше 100% за газ

У Кіровоградської області, де більшість людей купує газ у НАК "Нафтогаз України", споживачі-субсидіанти розраховуються сумлінно. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook.

За його даними, за лютий субсидіанти спожили газ загальною вартістю 132,1 млн грн, а сплатили за нього 134,9 млн грн (включно з переплатами) - більше 100% вартості.

"Такі факти. Є всі підстави вважати монетизацію субсидій успішною, а громадян, які отримують підтримку держави - відповідальними", - написав він.

На його думку, це підтверджує тезу про те, що довіряти гроші треба живим людям, а не посередникам.

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Як повідомляло РБК-Україна, рівень розрахунків серед отримувачів субсидій за надані комунальні послуги в Києві становить 75%. У КМДА нагадують, що громадяни, які отримують субсидії, мають контролювати свої платежі та не допускати прострочених платежів. Адже це може стати причиною припинення надання субсидії у майбутні періоди.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.