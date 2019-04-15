ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ

Новини » Економіка    15.04.2019 - 10:29
"Нафтогаз" назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ

Громадяни заплатили більше 100% за газ

У Кіровоградської області, де більшість людей купує газ у НАК "Нафтогаз України", споживачі-субсидіанти розраховуються сумлінно. Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв у Facebook.

За його даними, за лютий субсидіанти спожили газ загальною вартістю 132,1 млн грн, а сплатили за нього 134,9 млн грн (включно з переплатами) - більше 100% вартості.

"Такі факти. Є всі підстави вважати монетизацію субсидій успішною, а громадян, які отримують підтримку держави - відповідальними", - написав він.

На його думку, це підтверджує тезу  про те, що довіряти гроші треба живим людям, а не посередникам.

&quot;Нафтогаз&quot; назвав відсоток розрахунків субсидіантів за газ

www.naftogaz.com

Як повідомляло РБК-Україна, рівень розрахунків серед отримувачів субсидій за надані комунальні послуги в Києві становить 75%. У КМДА нагадують, що громадяни, які отримують субсидії, мають контролювати свої платежі та не допускати прострочених платежів. Адже це може стати причиною припинення надання субсидії у майбутні періоди.

За даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.

Чверть отримувачів субсидій в Києві не заплатили за ЖКП Наглядову раду "Укрнафти" очолив Юрій Вітренко
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Нафтогаз Українигазсубсідії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся