ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" назвав обсяг газу у сховищах на початку літа

Новини » Економіка    10.06.2019 - 21:32
"Нафтогаз" назвав обсяг газу у сховищах на початку літа
Ілюстративне фото (УНІАН)

До початку зими до ПСГ необхідно закачати значний обсяг

Станом на 10 червня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 12,05 млрд куб. м газу. Про це НАК "Нафтогаз України" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в компанії, нинішні обсяги газу ПСГ на 20% або на 2 млрд куб м більші, ніж на цей період у минулому році.

У "Нафтогазі" нагадали, що минулого року перед стартом опалювального сезону в ПСГ Україна мала рекордний показник запасів газу - 17,1 млрд куб.

"Для того, аби без ризиків пройти цю зиму, необхідно закачати на три мільярди кубометрів газу більше ніж торік та підготувати ГТС до роботи в реверсному режимі. Для підтримки тиску у разі повної зупинки транзиту нам необхідно не менше 20 млрд куб. м газу", - йдеться в повідомленні.

&quot;Нафтогаз&quot; назвав обсяг газу у сховищах на початку літа

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв припустив, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком ймовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Додамо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Андрій Коболєв зазначав, що для того, аби пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярда кубометрів газу більше звичного обсягу. Це близько 20 млрд кубометрів.

Україна збільшила видобуток і транзит, зменшила споживання газу "Хмельницькгаз Збут" повернув до держбюджету 43 млн гривень невикористаних субсидій
Новини України газНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся