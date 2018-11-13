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"Нафтогаз" назвав борг "Криворізької теплоцентралі" за газ

Новини » Енергетика    13.11.2018 - 10:32
"Нафтогаз" назвав борг "Криворізької теплоцентралі" за газ
Фото: Нафтогаз (Андрій Коваль/РБК-Україна)

Підприємство минулого року надало графік по виплаті заборгованості, але не виконує його

"Криворізька теплоцентраль" заборгувала понад 1 млрд гривень за газ, який спожила, але не розрахувалась. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter НАК "Нафтогаз України".

Наразі "Нафтогаз" чекає від "Криворізької теплоцентралі" доплати у сумі 400 млн гривень. Сьогодні питання щодо стабільного постачання газу криворізьким тепловикам мають продовжити вирішувати в Києві на переговорах в НАК "Нафтогаз України".

"Загальний борг "Криворізької теплоцентралі"  більше 1 млрд грн. Це сума за газ, який відібрала "Криворізька теплоцентраль", спожила, але не розрахувалась. Тому, якщо ми говоримо про досягнення рівня розрахунків 90% за історичним споживанням - їм потрібно доплатити більше 400 млн грн", - йдеться в повідомленні на сторінці "Нафтогазу". 

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Також у "Нафтогазі" пояснили, що є теоретична можливість сплачувати за графіком, який передбачений постановою №758.

"Підприємство минулого року надало цей графік і саме завдяки цьому змогло розпочати опалювальний сезон. Але, після надання, не виконує його. Заборгованість – майже 375 млн грн за тим графіком", - додали у компанії. 

Нагадаємо, жителі Кривого Рогу у понеділок, 12 листопада, прийшли з акцією протесту під будівлю офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом, вимагаючи не перешкоджати запуску котелень "Криворізької теплоцентралі". 

У понеділок без тепла залишалося близько половини Кривого Рогу, у частині садків і шкіл довелося запровадити канікули.

Зранку 13 листопада у Кривому Розі запустили чотири з шести котелень  "Криворізької теплоцентралі". Крім того, одна розігрівається та ще одна готується до запуску.

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