"Нафтогаз" направил в Кабмин уточненный финплан без компенсации за ПСО

НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение Кабинета министров скорректированный финансовый план компании на 2019 год. Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что документ составлен с учетом сохранения спецобязательств "Нафтогаза" поставлять газ газсбытам и производителям тепла (ПСО). Продление ПСО приведет к увеличению дефицита средств компании на 20,9 млрд грн.

По его словам, в соответствии с госбюджетом, "в финплане не заложено никаких компенсаций "Нафтогазу" убытков, которые компания понесла, выполняя специальные обязательства и поставляя газ на условиях, хуже рыночных", хотя право на компенсацию предусмотрено законом "О рынке природного газа" и подтверждено в суде.

Финансовый план учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро, который использовали для накопления газа в подземных хранилищах (ПХГ).

"Еще одним важным фактором, который нашел отражение в финплане, является необходимость накопления Украиной к новому отопительному сезону около 20 млрд куб. м газа в ПХГ", - добавил Коболев.

Документ также предусматривает выплату "Нафтогазом" дивидендов в размере 90% от прибыли по 2018 год (12,3 млрд грн), а также направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.

"С учетом этих факторов Нафтогаз ожидает получить по результатам 2019 года чистую прибыль в размере 16 млрд грн, но будет иметь острый дефицит ликвидности", - отметил глава НАКа.

Дефицит средств, который возникнет у "Нафтогаза", планируется компенсировать за счет заимствований как на украинском, так и на международном рынке, сообщил Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, Хозяйственный суд Киева вынес решение по иску НАК "Нафтогаз Украины" к Кабинету министров по поводу получения госкомпанией компенсации. Суд полностью отказал "Нафтогаз Украины" в удовлетворении иска о взыскании возмещения суммы в 6,63 млрд гривен.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что "Нафтогаз" планирует привлечь средства для закачки газа в ПХГ. По его словам, в подземные хранилища газа Украины нужно закачать 20 млрд куб. м газа, чтобы гарантировать прохождение отопительного сезона 2019-2020 годов при любой погоде и политической ситуации.