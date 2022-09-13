"Нафтогаз" надеется восстановить добычу благодаря освобождению Харьковской области

НАК "Нафтогаз Украины" сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется восстановить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, насколько важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи", - заявил Витренко.

"Нафтогаз" добывает львиную долю украинского газа - 13,7 млрд кубометров в 2021 году. Большая часть месторождений газа расположена в Полтавской и Харьковской областях, которые практически освобождены в результате недавнего контрнаступления.

Недавние ракетные удары России по украинским энергетическим объектам, захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и возможное прекращение транзита газа заставили украинских чиновников ожидать самой трудной зимы в современной украинской истории.