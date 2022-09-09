"Нафтогаз" начинает новый арбитраж против "Газпрома" из-за неуплаты за транзит

НАК " Нафтогаз Украины" подало прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд. "Нафтогаз" требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК Юрия Витренко в Facebook .

"Поскольку транзитный контракт 2019 был подписан на условиях "качай или плати", а россияне начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, мы требуем от Газпрома рассчитаться в полном объеме. Как это определяет контракт", - написал он.

Витренко отметил, что Украина использует предыдущий опыт побед над россиянами в арбитраже и заставит их заплатить и на этот раз. Нафтогаз также оценивает возможность заявления дополнительных условий.