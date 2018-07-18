"Нафтогаз" начал новый арбитражный процесс против "Газпрома"

"Нафтогаз" через арбитраж требует компенсации от заниженного тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 млрд долларов

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о начале нового арбитражного процесса против российского "Газпрома". Об этом в Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Так, "Нафтогаз" требует от российской компании компенсации в 11,6 млрд долларов.

"Начинаем новый арбитражный процесс (против "Газпрома, - ред.) с требованием компенсации от заниженного тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 млрд долларов. Восстанавливаем настоящий баланс в отношениях с "Газпромом", - написал он.

По словам Витренко, "Газпром" настаивает на "восстановлении баланса в отношениях" между компаниями, который якобі біл нарушен из-за решения Стокгольмского арбитража.

"До восстановления" баланса "о транзите после 2019 года переговоры "Газпром" вести не хочет, только ни к чему не обязывающие консультации", - отметил он.

"Украина уже доказала, что может успешно бороться против такой колониальной политики России, что может побеждать. И возвращаться назад, "восстанавливать баланс", мы не будем. Вместо этого мы будем настаивать на применении европейских правил, что является справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже 2,62 млрд долларов по решению предыдущего арбитража", - подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 июля текущего года "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж требование о пересмотре тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" отмечали, что соответствующий контракт с "Газпромом" может быть пересмотрен в случае существенных изменений на газовом рынке Европы, а также в случае, если тариф не соответствует европейскому уровню.