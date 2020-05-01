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"Нафтогаз" на май снизил цены на газ для промышленности

Новости » Экономика     01.05.2020 - 08:40
"Нафтогаз" на май снизил цены на газ для промышленности
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на май упали на 15%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщается на сайте НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 421,00 - 3 929,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на апрель 2020 года, в мае цены снизятся на 14,8-15,9% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" повысила цены для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на апрель 2020 года на 0,2-2,2% до 4 069 - 4 614 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составила 153,6460 долларов или 4 163,7385 грн за 1 тысячу кубометров.

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