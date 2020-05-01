"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на травень впали на 15%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 травня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це повідомляється на сайті НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 3 421,00 - 3 929,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на квітень 2020 року, у травні ціни знизяться на 14,8-15,9% в залежності від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підвищила ціни для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів на квітень 2020 року на 0,2-2,2% до 4 069 - 4 614 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у березні 2020 року склала 153,6460 доларів або 4 163,7385 грн за 1 тисячу кубометрів.