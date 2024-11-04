"Нафтогаз" має намір збільшити закупівлю товарів українського виробництва

За його словами, комунальні витрати (CAPEX) групи у 2024 році становитимуть близько 62 млрд гривень, і наступного року ця сума може збільшитися.

"Я впевнений, що наступного року ця сума буде більшою. Тому сьогодні ми запрошуємо наших постачальників проаналізувати таку можливість та скористатися таким унікальним шансом для розвитку своїх підприємств та українського виробництва наступного року", - сказав Чернишов.

Раніше РБК-Україна писало, що "Нафтогаз" заявив, що тарифи на газ для населення та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до весни. Газопостачання здійснюється на умовах ПСО, тож ціни для теплокомуненерго, виробників електроенергії та населення фіксовані до кінця квітня 2025 року.

Також укладено договори на постачання газу з усіма підприємствами, які подали заявки. Чернишов запевнив, що "Нафтогаз" накопичив достатньо газу для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.