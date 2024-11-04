"Нафтогаз" намерен увеличить закупку товаров украинского производства

По его словам, коммунальные расходы (CAPEX) группы в 2024 году составят около 62 млрд гривен, и в следующем году эта сумма может увеличиться.

"Я уверен, что в следующем году эта сумма будет больше. Поэтому сегодня мы приглашаем наших поставщиков проанализировать такую возможность и воспользоваться таким уникальным шансом для развития своих предприятий и украинского производства в следующем году", - сказал Чернышов.

Ранее РБК-Украина писала, что "Нафтогаз" заявил, что тарифы на газ для населения и производителей тепла останутся неизменными по меньшей мере до весны. Газоснабжение осуществляется на условиях ПСО, поэтому цены для теплокоммунэнерго, производителей электроэнергии и населения фиксированы до конца апреля 2025 года.

Также заключены договоры на поставку газа со всеми подавшими заявки предприятиями. Чернышов заверил, что "Нафтогаз" накопил достаточно газа для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025.