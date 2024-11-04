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"Нафтогаз" намерен увеличить закупку товаров украинского производства

Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Группа "Нафтогаз" 93% контрактов на закупку товаров и их снабжение заключает с украинскими компаниями, и 70% этих товаров произведено в Украине.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, коммунальные расходы (CAPEX) группы в 2024 году составят около 62 млрд гривен, и в следующем году эта сумма может увеличиться.

"Я уверен, что в следующем году эта сумма будет больше. Поэтому сегодня мы приглашаем наших поставщиков проанализировать такую возможность и воспользоваться таким уникальным шансом для развития своих предприятий и украинского производства в следующем году", - сказал Чернышов.

Ранее РБК-Украина писала, что "Нафтогаз" заявил, что тарифы на газ для населения и производителей тепла останутся неизменными по меньшей мере до весны. Газоснабжение осуществляется на условиях ПСО, поэтому цены для теплокоммунэнерго, производителей электроэнергии и населения фиксированы до конца апреля 2025 года.

Также заключены договоры на поставку газа со всеми подавшими заявки предприятиями. Чернышов заверил, что "Нафтогаз" накопил достаточно газа для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025.

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Нафтогаз Украины