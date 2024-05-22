UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Нафтогаз" і Міноборони почали формування незалежної НР в "Укртатнафті"

Фото: "Нафтогаз" і Міноборони почали формування незалежної НР в "Укртатнафті" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України, як єдині акціонери ПАТ "Укртатнафта", запустили процес формування незалежної наглядової ради товариства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, група продовжує системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, де "Нафтогаз" є акціонером.

"Обрання незалежної наглядової ради "Укртатнафти" сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", - наводяться на сайті "Нафтогазу" слова CEO.

Як заявили в групі, процедуру обрання та призначення ради здійснюватимуть відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо корпоративного управління на підприємствах із державною формою власності.

"Незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, становитимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Також до неї увійдуть представники акціонерів", - додали в "Нафтогазі".

5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав "Укртатнафти", що належить приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міноборони. Решта 43,05% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України