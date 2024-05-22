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"Нафтогаз" и Минобороны начали формирование независимого НС в "Укртатнафте"

Фото: "Нафтогаз" и Минобороны начали формирование независимого НС в "Укртатнафте" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины, как единственные акционеры ПАО "Укртатнафта", запустили процесс формирования независимого наблюдательного совета общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нефтегаз Украины".

По словам главы "Нефтегаза" Алексея Чернышева, группа продолжает системно внедрять реформу корпоративного управления на всех ключевых предприятиях, где "Нефтегаз" является акционером.

"Избрание независимого наблюдательного совета "Укртатнафты" будет способствовать эффективности компании и обеспечит контроль за ее деятельностью в соответствии с требованиями ОЭСР", - приводятся на сайте "Нафтогаза" слова CEO.

Как заявили в группе, процедуру избрания и назначения совета будут осуществлять в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.

"Независимые представители, избранные на публичном и прозрачном конкурсе, будут составлять большинство в будущем наблюдательном совете. Также в него войдут представители акционеров", - добавили в "Нафтогазе".

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче принадлежащей частным собственникам доли корпоративных прав "Укртатнафты" государству. В настоящее время управление ими осуществляет Минобороны. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

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Нафтогаз Украины