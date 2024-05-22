"Нафтогаз" и Минобороны начали формирование независимого НС в "Укртатнафте"

По словам главы "Нефтегаза" Алексея Чернышева, группа продолжает системно внедрять реформу корпоративного управления на всех ключевых предприятиях, где "Нефтегаз" является акционером.

"Избрание независимого наблюдательного совета "Укртатнафты" будет способствовать эффективности компании и обеспечит контроль за ее деятельностью в соответствии с требованиями ОЭСР", - приводятся на сайте "Нафтогаза" слова CEO.

Как заявили в группе, процедуру избрания и назначения совета будут осуществлять в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по корпоративному управлению на предприятиях с государственной формой собственности.

"Независимые представители, избранные на публичном и прозрачном конкурсе, будут составлять большинство в будущем наблюдательном совете. Также в него войдут представители акционеров", - добавили в "Нафтогазе".

5 ноября 2022 года Ставка верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче принадлежащей частным собственникам доли корпоративных прав "Укртатнафты" государству. В настоящее время управление ими осуществляет Минобороны. Остальные 43,05% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".