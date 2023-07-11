"Нафтогаз" у І кварталі 2023 року отримала чистий прибуток 7,7 млрд гривень

НАК "Нафтогаз України" - материнська компанія групи "Нафтогаз", в І кварталі 2023 року отримала чистий прибуток у розмірі 7,7 млрд грн. Це значний результат, враховуючи, що за аналогічний період минулого року компанія отримала чистий збиток у сумі 24,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Відповідно до даних, відображених у консолідованій фінансовій звітності групи за 3 місяці 2023 року, консолідований операційний прибуток групи "Нафтогаз" в І кварталі 2023 року склав 3,4 млрд грн. При цьому за аналогічний період минулого року Група мала консолідований операційний збиток у сумі 57 млрд грн.

Групі вдалося також суттєво покращити консолідований фінансовий результат. Так, чистий збиток в І кварталі 2023 року склав 1,4 млрд грн, у той час, як за аналогічний період минулого року він складав 57,6 млрд грн.

"Отримання операційного прибутку – важливий показник сталості бізнесу. Це значне досягнення, враховуючи війну та ті стартові позиції, з яких ми розпочинали роботу", - підкреслив голова правління групи Олексій Чернишов.

Звітність також свідчить, що основні звітні сегменти групи "Нафтогаз" показали чистий операційний прибуток за результатами І кварталу 2023 року.

Слід також додати, що протягом січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємствами групи було сплачено податків на суму 26 млрд грн, що складає понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період.

При цьому в квітні 2023 року група успішно завершила опалювальний сезон 2022/2023 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави.