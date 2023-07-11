ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нафтогаз" в I квартале 2023 года получил чистую прибыль 7,7 млрд гривен

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 21:52
"Нафтогаз" в I квартале 2023 года получил чистую прибыль 7,7 млрд гривен Фото: "Нафтогаз" в I квартале 2023 года получил чистую прибыль 7,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

НАК "Нафтогаз Украины" - материнская компания группы "Нафтогаз", в I квартале 2023 года получила чистую прибыль в размере 7,7 млрд грн. Это значительный результат, учитывая, что за аналогичный период в прошлом году компания получила чистый убыток в сумме 24,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Согласно данным, отраженным в консолидированной финансовой отчетности группы за 3 месяца 2023 года, консолидированная операционная прибыль группы "Нафтогаз" в I квартале 2023 года составила 3,4 млрд грн. При этом за аналогичный период в прошлом году Группа имела консолидированный операционный ущерб в сумме 57 млрд грн.

Группе удалось также значительно улучшить консолидированный финансовый результат. Так, чистый убыток в I квартале 2023 года составил 1,4 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 57,6 млрд грн.

"Получение операционной прибыли - важный показатель постоянства бизнеса. Это значительное достижение, учитывая войну и те стартовые позиции, с которых мы приступали к работе", - подчеркнул председатель правления группы Алексей Чернышев.

Отчетность также свидетельствует, что основные отчетные сегменты группы "Нефтегаз" показали чистую операционную прибыль по результатам I квартала 2023 года.

Следует также добавить, что в течение января-марта 2023 в сводный бюджет Украины предприятиями группы было уплачено налогов на сумму 26 млрд грн, что составляет более 7% всех налоговых поступлений государства за соответствующий период.

При этом в апреле 2023 года группа успешно завершила отопительный сезон 2022/2023 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО