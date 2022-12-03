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"Нафтогаз" хочет получить газ из Норвегии со специальными условиями оплаты

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 12:15
"Нафтогаз" хочет получить газ из Норвегии со специальными условиями оплаты Фото: НАК "Нафтогаз Украины хочет закупить газ у Норвегии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обсудил вопросы закупки газа с руководителем крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерсом Опедалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Чернышева в Facebook .

"В частности, обсудили возможность закупки и резервирования у Equinor дополнительных объемов газа, необходимых Украине для прохождения сверхсложного отопительного сезона", - написал он.

В то же время Чернышев отметил, что "отдельный вопрос - специальные условия закупки и оплаты".

Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов через ЕБРР.

Как сообщало РБК-Украина, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) с просьбой помочь с газом для отопления.

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Нафтогаз Украины Норвегия
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