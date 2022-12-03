"Нафтогаз" хочет получить газ из Норвегии со специальными условиями оплаты

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обсудил вопросы закупки газа с руководителем крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерсом Опедалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Чернышева в Facebook .

"В частности, обсудили возможность закупки и резервирования у Equinor дополнительных объемов газа, необходимых Украине для прохождения сверхсложного отопительного сезона", - написал он. В то же время Чернышев отметил, что "отдельный вопрос - специальные условия закупки и оплаты".