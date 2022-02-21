"Нафтогаз" готовится к заключению долгосрочного контракта на закупку газа

"Вопрос закупки газа поднимается и обсуждается с разными контрагентами. Я думаю, что в ближайшие месяц-два будет окончательно согласована стратегия по закупке газа и НАК составит сбалансированный портфель долгосрочных и спотовых контрактов, причем, из очень разных источников", - сказал он.

При этом он отметил, что на территории России закупать газ не планируется.

Шурма сообщил, что "Нафтогаз" будет закупать газ за счет заимствований.

"Мы найдем способ профинансировать. Конечно, в приоритете будут коммерческие инструменты - облигации, кредиты или кредиты под финансовые гарантии. Отрабатываем все варианты, а госбюджет - это крайний вариант", - добавил он.