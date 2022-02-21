"Нафтогаз" готується до укладення довгострокового контракту на закупівлю газу

"Питання закупівлі газу піднімається і обговорюється з різними контрагентами. Я думаю, що в найближчі місяць-два буде остаточно узгоджена стратегія із закупівлі газу і НАК складе збалансований портфель довгострокових і спотових контрактів, причому, з дуже різних джерел", - сказав він.

При цьому він зазначив, що на території Росії закуповувати газ не планується.

Шурма повідомив, що "Нафтогаз" закуповуватиме газ за рахунок запозичень.

"Ми знайдемо спосіб профінансувати. Звичайно, в пріоритеті будуть комерційні інструменти-облігації, кредити або кредити під фінансові гарантії. Відпрацьовуємо всі варіанти, а держбюджет - це крайній варіант", - додав він.