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"Нафтогаз" готовится к заключению долгосрочного контракта на закупку газа

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 10:27
"Нафтогаз" готовится к заключению долгосрочного контракта на закупку газа Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" готовится к заключению долгосрочных контрактов на закупку газа. Финансирование планируется за счет займов, госбюджет - крайний вариант.

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма сказал в интервью РБК-Украина.

"Вопрос закупки газа поднимается и обсуждается с разными контрагентами. Я думаю, что в ближайшие месяц-два будет окончательно согласована стратегия по закупке газа и НАК составит сбалансированный портфель долгосрочных и спотовых контрактов, причем, из очень разных источников", - сказал он.

При этом он отметил, что на территории России закупать газ не планируется.

Шурма сообщил, что "Нафтогаз" будет закупать газ за счет заимствований.

"Мы найдем способ профинансировать. Конечно, в приоритете будут коммерческие инструменты - облигации, кредиты или кредиты под финансовые гарантии. Отрабатываем все варианты, а госбюджет - это крайний вариант", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 февраля сообщил, что государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" планирует до конца апреля импортировать 1,1 млрд кубометров газа. Кроме того, собственная добыча компании составит около 3,3 млрд кубометров.

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