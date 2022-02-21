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"Нафтогаз" готується до укладення довгострокового контракту на закупівлю газу

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 10:27
"Нафтогаз" готується до укладення довгострокового контракту на закупівлю газу Фото: заступник глави офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Державна компанія НАК "Нафтогаз України" готується до укладення довгострокових контрактів на закупівлю газу. Фінансування планується за рахунок позик, держбюджет - крайній варіант.

Про це заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Питання закупівлі газу піднімається і обговорюється з різними контрагентами. Я думаю, що в найближчі місяць-два буде остаточно узгоджена стратегія із закупівлі газу і НАК складе збалансований портфель довгострокових і спотових контрактів, причому, з дуже різних джерел", - сказав він.

При цьому він зазначив, що на території Росії закуповувати газ не планується.

Шурма повідомив, що "Нафтогаз" закуповуватиме газ за рахунок запозичень.

"Ми знайдемо спосіб профінансувати. Звичайно, в пріоритеті будуть комерційні інструменти-облігації, кредити або кредити під фінансові гарантії. Відпрацьовуємо всі варіанти, а держбюджет - це крайній варіант", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 лютого повідомив, що державна компанія НАК "Нафтогаз України" планує до кінця квітня імпортувати 1,1 млрд кубометрів газу. Крім того, власний видобуток компанії складе близько 3,3 млрд кубометрів.

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Нафтогаз України Імпорт газу
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