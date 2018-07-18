"Нафтогаз" не готов одновременно обсуждать с РФ транзитный контракт и мировое соглашение, - Коболев

Коболев считает тратой времени обсуждение мирового соглашения с "Газпромом"

НАК "Нафтогаз Украины" не готов одновременно обсуждать с Российской Федерацией вопрос продления контракта на транзит газа после 2019 годи и мировое соглашение. Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Коболева, в таких действиях нет смысла.

"Мы не видим в этом смысла. Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем "Газпром" и помним историю переговоров 2014 года", - заявил он, отметив, что из-за действий "Газпрома" спор и решается арбитраже, поскольку стороны не смогли прийти к мировому соглашению.

Кроме того, Коболев считает тратой времени обсуждение мирового соглашения с "Газпромом". По словам главы правления НАК, увязывание этих двух тем, как и их обсуждение в трехстороннем формате - это потеря времени для ЕС.

"И сейчас, когда "Газпром" проиграл и хочет говорить о мировом соглашении, это просто трата времени", - заявил он.

При этом, Коболев озвучил позицию "НАфтогаза", согласно которой, НАК можем рассмотреть предложения о мировом соглашении, но при этом "они не должны мешать переговорам по новому контракту".

"Мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров, и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2"", - добавил он.

Напомним, на встрече с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".