"Нафтогаз" не готовий одночасно обговорювати з РФ транзитний контракт і мирову угоду, - Коболєв

Коболєв вважає тратою часу обговорення мирової угоди з "Газпромом"

НАК "Нафтогаз України" не готовий одночасно обговорювати з Російською Федерацією питання продовження контракту на транзит газу після 2019 роки та мирову угоду. Про це заявив глава правління НАК Андрій Коболєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Коболєва, в таких діях немає сенсу.

"Ми не бачимо в цьому сенсу. Теоретично ми могли б розглянути це з якимись іншими контрагентами, але ми занадто добре знаємо "Газпром" і пам'ятаємо історію переговорів 2014 року", - заявив він, зазначивши, що через дії "Газпрому" суперечка вирішується арбітражі, оскільки сторони не змогли прийти до мирової угоди.

Крім того, Коболєв вважає тратою часу обговорення мирової угоди з "Газпромом". За словами голови правління НАК, пов'язування цих двох тим, як і їх обговорення у тристоронньому форматі - це втрата часу для ЄС.

"І зараз, коли "Газпром" програв і хоче говорити про мирову угоду, це просто трата часу", - заявив він.

При цьому, Коболєв озвучив позицію "Нафтогазу", згідно з якою, НАК можемо розглянути пропозиції про мирову угоду, але при цьому "вони не повинні заважати переговорам по новому контракту".

"Ми точно не готові це робити в тристоронньому форматі, втрачаючи час наших партнерів, і даючи можливість говорити, що ми про щось домовляємося, поки вони будуть готувати плацдарм для "Північного потоку-2"", - додав він.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін заявив про готовність Росії зберегти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".