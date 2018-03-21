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Інтерв'ю

"Нафтогаз" у цьому році вийде на ринок єврооблігацій, - Коболєв

НовиниЕнергетика    21.03.2018 - 10:55
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Коболєв розповів про плани щодо розвитку "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у цьому році вийде на ринок єврооблігацій. Про це в ефірі Bloomberg TV Europe заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Ми оптимістично налаштовані з приводу виходу на ринок єврооблігацій в цьому році", - заявив Коболєв.

Він також зазначив, що розраховує на прихильність інвесторів до НАК у зв'язку з її прибутковістю.

"Ми вважаємо, що до кінця цього року "Нафтогаз", як компанія, яка успішно впорається з обігом, перейшовши від збитків до прибутку, стане цікавим об'єктом для інвестування", - додав Коболєв.

За його словами, обсяг власних інвестицій "Нафтогазу" в 2018 році складе 2 млрд доларів, що дозволить до 2020 року вийти на рівень видобутку, який дозволить Україні не імпортувати газ.

Крім того, глава "Нафтогазу" в черговий раз підкреслив, що виступає проти газопроводу "Північний потік-2", і додав, що Росія не має наміру розділяти політику і поставки газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч представників "Нафтогазу" і "Газпрому" може відбутися в Женеві в 20-х числах березня.

 

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Теги: Андрей Коболев, еврооблигации, Нафтогаз України
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