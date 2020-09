"Нафтогаз" в Египте займется поиском пресной воды

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания предоставит данные, которые помогут найти пресную воду

Филиал дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в Египте (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E.) предоставит геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды. Данные будут переданы местной общине, проживающей в районе города Асьют.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметил первый заместитель главы правления "Нафтогаза", Сергей Перелома, в Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды.

"А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям. Мы придерживаемся высокого уровня социальной и экологической ответственности независимо от того, где ведем разведку и добычу", - сказал он.

Он добавил, что "Нафтогаз" и в дальнейшем будет сотрудничать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где группа осуществляет свою деятельность.

Напомним, группа "Нафтогаз" реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и на территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта. В 2009 году получен первый промышленный приток нефти, а в 2014 - природного газа.

Отметим, группа "Нафтогаз" планирует ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert, а также ускорить реализацию основных инфраструктурных проектов.