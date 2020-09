"Нафтогаз" в Єгипті займеться пошуком прісної води

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія надасть дані, які допоможуть знайти прісну воду

Філія дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України" в Єгипті (Branch Naftogaz of Overseas Petroleum Co. in A. R. E.) надасть геологічні дані, які допоможуть у пошуках підземних джерел прісної води. Дані будуть передані місцевій громаді, яка проживає в районі міста Асьют.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначив перший заступник голови правління "Нафтогазу", Сергій Перелома, в Єгипті існують великі труднощі з пошуком джерел питної води.

"А оскільки наша філія в будь-якому випадку вивчає геологію місцевості, ми з радістю відгукнулися на прохання місцевої громади поділитися інформацією та допомогти місцевим жителям. Ми дотримуємося високого рівня соціальної і екологічної відповідальності незалежно від того, де ведемо розвідку і видобуток", - сказав він.

Він додав, що "Нафтогаз" і надалі буде співпрацювати з місцевими громадами для сталого розвитку регіонів, де група здійснює свою діяльність.

Нагадаємо, група "Нафтогаз" реалізує проекти з видобутку вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у Західній пустелі та на територіях South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth у Східній пустелі Єгипту. У 2009 році отримано перший промисловий приплив нафти, а у 2014 - природного газу.

Зазначимо, група "Нафтогаз" планує прискорити зростання видобутку вуглеводнів на концесійній ділянці Alam El Shawish East Western Desert, а також прискорити реалізацію основних інфраструктурних проектів.