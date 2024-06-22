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"Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Фото: "Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Група "Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, корпуси якого були пошкоджені внаслідок ворожої атаки сьогодні вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Черговий російський злочин цього разу був спрямований проти студентів — Попередньо, через обстріл пошкоджено 14 будівель університету, вибито більше 800 вікон.

"Обговорив допомогу університету з керівницею Івано-Франківської ОВА Світланою Онищук та ректором університету Ігорем Чудиком. Ми не залишимось осторонь та профінансуємо відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань", - зазначив Чернишов.

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Нафтогаз України