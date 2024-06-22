"Нафтогаз" поможет восстановить Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

Очередное российское преступление на этот раз было направлено против студентов - предварительно из-за обстрелов повреждено 14 зданий университета, выбито более 800 окон.

"Обсудил помощь университета с руководительницей Ивано-Франковской ОВА Светланой Онищук и ректором университета Игорем Чудиком. Мы не останемся в стороне и профинансируем возобновление учебного заведения после того, как специалисты полностью оценят масштабы разрушений", - отметил Чернышев.