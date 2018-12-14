"Нафтогаз" должен прекратить шантаж потребителей, - Шахов

Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Нардеп отметил, что отключение потребителей происходит вопреки мораторию Кабинета министров

"Нафтогаз" нарушил мораторий и продолжает отключать от отопления объекты инфраструктуры: на этот раз пострадали учебные заведения и почтовые отделения. Такой беспредел требует от власти экстренного вмешательства в работу газового монополиста, заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, сообщает пресс-служба партии.

Отключение потребителей происходит вопреки мораторию Кабинета министров, отметил народный депутат.

"Правительство 14 ноября этого года запретило отключать газ котельным в отопительный сезон. Это произошло после того, как вся страна содрогнулась от замороженных городов Смелы, Шепетовки и Кривого Рога. И газовый шантаж перебросили на государственные учреждения. Например, угрожают перекрыть отопление Нацполиции и прокуратуре в Сумской области. Могут отключить газ и самому правительству", - отметил Шахов.

Он обратил внимание на новые факты отключений от тепла.

"На прошлой неделе отключали от газа и отопления почтовые отделения, из-за чего "Укрпочта" пригрозила прекратить доставку счетов за газ. Тогда газовики взялись за детей: без отопления оставили 17 корпусов Черновицкого университета. Пришли отключать газ школе-интернату для сирот в Молочанске Запорожской области и одной из крупнейших в стране детской больнице в Запорожье. На такое способны только бессердечные корыстные люди", - сказал Сергей Шахов.

Партия "Наш край" требует навести порядок в газоснабжении, заявил Сергей Шахов.

"Нафтогаз" стал государством в государстве. Правительство или наведет порядок с газоснабжением и накажет виновных в беспределе, или окончательно потеряет контроль над всей газовой отраслью - добычей, поставкой, транзитом топлива. Олигархи отберут эти государственные предприятия, как в 90-х отобрали заводы и фабрики", - резюмировал народный депутат от" Нашего края".

Как отмечается, на прошлой неделе помещения Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича остались без отопления. Занятия во всех 17-ти учебных корпусах отменили. В компании "Черновцыгаз" объяснили, что не получили от университета так называемых газовых номинаций - заказов на определенные объемы потребления. В руководстве университета объяснили, что проблема возникла не по вине учреждения, а на уровне компаний, поставляющих и транспортирующих топливо.