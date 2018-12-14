"Нафтогаз" повинен припинити шантаж споживачів, - Шахов

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Нардеп зазначив, що відключення споживачів відбувається всупереч мораторію Кабінету міністрів

"Нафтогаз" порушив мораторій і продовжує відключати від опалення об'єкти інфраструктури: на цей раз постраждали навчальні заклади та поштові відділення. Таке свавілля вимагає від влади екстреного втручання в роботу газового монополіста, заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє прес-служба партії.

Відключення споживачів відбувається всупереч мораторію Кабінету міністрів, зазначив народний депутат.

"Уряд 14 листопада цього року заборонив відключати газ котелень в опалювальний сезон. Це сталося після того, як вся країна здригнулася від заморожених міст Сміли, Шепетівки та Кривого Рогу. І газовий шантаж перекинули на державні установи. Наприклад, погрожують перекрити опалення Нацполіції і прокуратурі в Сумській області. Можуть відключити газ і самого уряду", - зазначив Шахов.

Він звернув увагу на нові факти відключення від тепла.

"Минулого тижня відключали від газу та опалення поштові відділення, через що "Укрпошта" пригрозила припинити доставку рахунків за газ. Тоді газовики взялися за дітей: без опалення залишили 17 корпусів Чернівецького університету. Прийшли відключати газ школі-інтернату для сиріт в Молочанську Запорізької області та одній з найбільших в країні дитячих лікарень в Запоріжжі. На таке здатні тільки безсердечні корисливі люди", - сказав Сергій Шахов.

Партія "Наш край" вимагає навести порядок у газопостачанні, заявив Сергій Шахов.

"Нафтогаз" став державою в державі. Уряд або наведе порядок з газопостачанням і покарає винних у свавіллі, або остаточно втратить контроль над газовою галуззю - видобутком, постачанням, транзитом палива. Олігархи відберуть ці державні підприємства, як в 90-х відібрали заводи і фабрики", - резюмував народний депутат від" Нашого краю".

Як зазначається, минулого тижня приміщення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича залишилися без опалення. Заняття у всіх 17-ти навчальних корпусах скасували. У компанії "Чернівцігаз" пояснили, що не отримали від університету так званих газових номінацій - замовлень на певні обсяги споживання. У керівництві університету пояснили, що проблема виникла не з вини установи, а на рівні компаній, що постачають та транспортують паливо.