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"Нафтогаз" повинен відкликати всі свої позови проти держави, - Гройсман

Новини » Енергетика    05.07.2019 - 13:13
"Нафтогаз" повинен відкликати всі свої позови проти держави, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава уряду дав час НАК відкликати свої позови до середи

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повинен відкликати свої позови проти держави. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман підкреслив, що власником "Нафтогазу" є держава. А тому до середи, 10 липня, НАК має відкликати усі свої судові позови.

"Держкомпанія "Нафтогаз" подала позов до суду проти держави... Сьогодні треба прийняти протокольне рішення уряду, направити його в наглядові ради і в менеджмент компанії ("Нафтогаз", - ред.), поставити питання про те, що до середи вони мають відкликати всі свої позови до держави, тому що держава є їхнім власником. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную прийняти протокольне рішення уряду доручити міністерствам, в каденації яких є "Нафтогаз", "Турбоатом"… внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, у квітні Господарський суд Києва виніс рішення за позовом НАК "Нафтогаз України" до Кабміну з приводу отримання держкомпанією компенсації. Зокрема, НАК вимагав відшкодувати збиток, нанесений від дії режиму спеціальних зобов'язань, покладених на "Нафтогаз" постановою уряду №758.

Як писало РБК-Україна, в червні Кабінет міністрів прийняв постанову, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України" не підвищувати ціни на газ для населення.

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Новини України Володимир ГройсманНафтогаз України
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