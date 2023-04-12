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"Нафтогаз" анонсував зміни у платіжках

Фото: "Нафтогаз" анонсував зміни у платіжках (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Відтепер українці отримуватимуть єдину платіжку за газ та його доставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

"На численні прохання споживачів, ГК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в одному файлі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже у квітні клієнти ГК "Нафтогаз України", а також Кропивницької філії "ГАЗМЕРЕЖІ", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз" отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно. Адже всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці.

До того ж зменшення кількості паперових платіжок суттєво скоротить витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до довкілля

У компанії зазначили, що в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що з 1 квітня в Україні можуть зрости суми в платіжках за комунальні послуги. Хоча уряд відтермінував підвищення тарифів на світло, за воду доведеться платити більше. Водночас продовжить діяти тарифний мораторій на газ, тепло та гарячу воду.

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