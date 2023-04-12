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"Нафтогаз" анонсировал изменения в платежках

Фото: "Нафтогаз" анонсировал изменения в платежках (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь украинцы будут получать единую платежку за поставку и распределение газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

"По многочисленным просьбам потребителей, ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", - говорится в сообщении.

Клиенты "Нафтогаза", а также Кропивницкого филиала "ГАЗСЕТИ", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат в апреле обновленные мартовские счета.

Все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты будут собраны в одном месте.

В компании отметили, что такая мера существенно сократит расходы на печатание и доставку квитанций.

При этом электронные квитанции за газ не изменятся и будут разделены для абонентов по виду предоставленных услуг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с 1 апреля в Украине могут вырасти суммы в платежках за коммунальные услуги. Хотя правительство отсрочило повышение тарифов на свет, за воду придется платить больше. В то же время продолжит действовать тарифный мораторий на газ, тепло и горячую воду.

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