"Нафтогаз" анонсировал изменения в платежках

"По многочисленным просьбам потребителей, ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", - говорится в сообщении.

Клиенты "Нафтогаза", а также Кропивницкого филиала "ГАЗСЕТИ", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат в апреле обновленные мартовские счета.

Все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты будут собраны в одном месте.

В компании отметили, что такая мера существенно сократит расходы на печатание и доставку квитанций.

При этом электронные квитанции за газ не изменятся и будут разделены для абонентов по виду предоставленных услуг.