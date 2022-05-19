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"Нафтогаз" в 2021 году вернулся к прибыльности: обнародована финансовая отчетность

Фото: "Нафтогаз" в 2021 году вернулся к доходности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за 2021 год составила 12 млрд гривен. Компания вернулась к прибыльности после убытка в 19 млрд гривен в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Государственные компании при нормальных условиях должны быть прибыльными. Учитывая масштаб "Нафтогаза", такая прибыль не является избыточной ввиду инвестированного капитала и его стоимости. При этом данные свидетельствуют, что "Нафтогаз" был бы прибыльным в 2021 году и без транзита газа", - отметил глава правления НАК Юрий Витренко и добавил, что в 2019 Нафтогаз получил рекордную прибыль, но этот результат был достигнут именно за счет транзита.

По его словам, не все сегменты деятельности были прибыльными. В частности убыточной была деятельность по импорту, торговле и поставкам газа. Также убыточной была деятельность по хранению газа.

"Убыток в 2020 году был ненормальным явлением, учитывая, что это был мирный год", - добавил глава правления НАК.

Напомним, чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

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Нафтогаз Украины