"Нафтогаз" на 10% збільшила видобуток газу порівняно з минулим роком, - Чернишов

Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз" – оператора ПСГ України, що є частиною Групи "Нафтогаз".

"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го "Укргазвидобування" збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він також додав, що цей результат можливий завдяки впровадженню сучасних технологій, які дозволяють точніше та правильніше визначити місце для облаштування свердловин, пришвидшити процес буріння та зменшити аварійність.