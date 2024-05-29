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"Нефтегаз" на 10% увеличила добычу газа по сравнению с прошлым годом, - Чернышов

Фото: "Нефтегаз" на 10% увеличила добычу газа по сравнению с прошлым годом (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В этом году Группа "Нафтогаз" накапливает топливо в своих ПХГ быстрее, чем в прошлом – темпы закачки на 0,33 млрд куб.м превышают показатели аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нефтегаза".

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз" – оператора ПХГ Украины, являющегося частью Группы "Нафтогаз".

"Хорошая динамика закачки стала возможной из-за высокой температуры воздуха в апреле и увеличения объемов газодобычи. За пять месяцев 2024-го "Укргаздобыча" увеличила добычу голубого топлива на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это действительно хороший показатель, и мы продолжим делать максимум, чтобы сохранить эту тенденцию и выйти на увеличение добычи по итогам года", – отметил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Он также добавил, что этот результат возможен благодаря внедрению современных технологий, позволяющих более точно и правильно определить место для обустройства скважин, ускорить процесс бурения и уменьшить аварийность.

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Нафтогаз Украины