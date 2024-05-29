"Нефтегаз" на 10% увеличила добычу газа по сравнению с прошлым годом, - Чернышов

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз" – оператора ПХГ Украины, являющегося частью Группы "Нафтогаз".

"Хорошая динамика закачки стала возможной из-за высокой температуры воздуха в апреле и увеличения объемов газодобычи. За пять месяцев 2024-го "Укргаздобыча" увеличила добычу голубого топлива на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это действительно хороший показатель, и мы продолжим делать максимум, чтобы сохранить эту тенденцию и выйти на увеличение добычи по итогам года", – отметил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Он также добавил, что этот результат возможен благодаря внедрению современных технологий, позволяющих более точно и правильно определить место для обустройства скважин, ускорить процесс бурения и уменьшить аварийность.