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"Нафтогаз" уже в 1 квартале уплатит налоги от Стокгольма, - Коболев

Новости » Энергетика     15.01.2020 - 19:50
"Нафтогаз" уже в 1 квартале уплатит налоги от Стокгольма, - Коболев
Фото: Нафтогаз Виталий Носач, РБК-Украина)

"Нафтогаз" планирует заплатить налоги с 2,9 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" уже в первом квартале планирует уплатить налоги с 2,9 млрд долларов, которые получила во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в Facebook.

По словам Коболева, группа "Нафтогаз" остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета. В прошлом году она уплатил более 120 млрд грн налогов и дивидендов, в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов оплатила досрочно.

"Поступления от "Нафтогаза" - это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году. Есть повод для гордости. Но такая зависимость бюджета от одной, пусть и крупной, компании, содержит серьезные риски. Надо ускорять реформы, чтобы таких крупных плательщиков, как "Нафтогаз", Украина имела хотя бы пять или шесть", - написал Коболев.

Также он добавил, что уже в первом квартале "Нафтогаз" планирует заплатить налоги с 2,9 млрд долларов, которые он получил на исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Напомним, ПАО "Газпром" 29 декабря 2019 года во исполнение решения Стокгольмского арбитража перечислил в пользу НАК "Нафтогаз Украины" 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогаза" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".

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Новости Украины Стокгольмский арбитражНафтогаз Украины
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