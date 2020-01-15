"Нафтогаз" вже в 1 кварталі сплатить податки від Стокгольма, - Коболєв

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

"Нафтогаз" планує сплатити податки з 2,9 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" вже у першому кварталі планує сплатити податки з 2,9 млрд доларів, які отримала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в Facebook.

За словами Коболєва, група "Нафтогаз" залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету. У минулому році вона сплатила понад 120 млрд грн податків та дивідендів, у четвертому кварталі більше 15 млрд грн податків та дивідендів сплатила достроково.

"Надходження від "Нафтогазу" - це близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році. Є привід для гордості. Але така залежність бюджету від однієї, хай і великої, компанії, містить серйозні ризики. Треба прискорювати реформи, щоб таких великих платників, як "Нафтогаз", Україна мала хоча б п’ять чи шість", - написав Коболєв.

Також він додав, що вже у першому кварталі "Нафтогаз" планує сплатити податки з 2,9 млрд доларів, які він отримав на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, ПАТ "Газпром" 29 грудня 2019 року на виконання рішення Стокгольмського арбітражу перерахував на користь НАК "Нафтогаз України" 2 млрд 917 млн 551 тис. 678,80 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".