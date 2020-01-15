ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" вже в 1 кварталі сплатить податки від Стокгольма, - Коболєв

Новини » Енергетика     15.01.2020 - 19:50
"Нафтогаз" вже в 1 кварталі сплатить податки від Стокгольма, - Коболєв
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

"Нафтогаз" планує сплатити податки з 2,9 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" вже у першому кварталі планує сплатити податки з 2,9 млрд доларів, які отримала на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в Facebook.

За словами Коболєва, група "Нафтогаз" залишається найбільшим джерелом доходів державного бюджету. У минулому році вона сплатила понад 120 млрд грн податків та дивідендів, у четвертому кварталі більше 15 млрд грн податків та дивідендів сплатила достроково.

"Надходження від "Нафтогазу" - це близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році. Є привід для гордості. Але така залежність бюджету від однієї, хай і великої, компанії, містить серйозні ризики. Треба прискорювати реформи, щоб таких великих платників, як "Нафтогаз", Україна мала хоча б п’ять чи шість", - написав Коболєв.

Також він додав, що вже у першому кварталі "Нафтогаз" планує сплатити податки з 2,9 млрд доларів, які він отримав на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, ПАТ "Газпром" 29 грудня 2019 року на виконання рішення Стокгольмського арбітражу перерахував на користь НАК "Нафтогаз України" 2 млрд 917 млн 551 тис. 678,80 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".

Кабмін запропонував часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрзалізниці" і "Укрпошти" Названа точна сума виплати "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу
Новини України Стокгольмский арбитражНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся