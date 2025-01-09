Нафтобаза бомбардувальників в Енгельсі горить понад добу після удару дронів

"Потрібен певний час для завершення процесу вигоряння. Ситуація перебуває на контролі", - повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін у Telegram.

В Енгельсі, місті з населенням 200 тисяч осіб, розташованому приблизно за 730 км на південний схід від Москви, 8 січня було запроваджено надзвичайний стан після того, як пожежа поширилася, а двоє пожежників загинули під час її гасіння.

Бусаргін сказав, що пожежа спалахнула на промисловому майданчику, назву якого він не назвав, після масованої атаки безпілотників. Українські військові заявили, що підпалили нафтосховище, яке служить авіабазою для російських бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю.

Енгельс розташований за сотні кілометрів від України. У грудні 2022 року там загинули три військовослужбовці ВПС Росії під час атаки безпілотника.

Російські новинні ресурси також повідомили, що пожежа сталася на нафтовому об'єкті. Відео та фотографії, опубліковані в соціальних мережах, показали, що велика пожежа викидає густі хмари диму в нічне небо.