Нефтебаза бомбардировщиков в Энгельсе горит больше суток после удара дронов

"Требуется определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле", - сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

В Энгельсе, городе с населением 200 тысяч человек, расположенном примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы, 8 января было введено чрезвычайное положение после того, как пожар распространился и двое пожарных погибли при его тушении.

Бусаргин сказал, что пожар вспыхнул на промышленной площадке, название которой он не назвал, после массированной атаки беспилотников. Украинские военные заявили, что подожгли нефтехранилище, которое служит авиабазой для российских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Энгельс находится в сотнях километров от Украины. В декабре 2022 года там погибли три военнослужащих ВВС России при атаке беспилотника.

Российские новостные ресурсы также сообщили, что пожар произошел на нефтяном объекте. Видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, показали, что большой пожар выбрасывает густые облака дыма в ночное небо.