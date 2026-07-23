Нафта знову рекордно здорожчала на тлі атак хуситів

Атаки хуситів підвищили ціну на нафту

Це сталося після того, яка підтримувані Іраном бойовики-хусити заявили про атаку на два саудівські танкери в Червоному морі. Це масштабувало конфлікт на Близькому Сході та загрожує глибшими перебоями з постачанням нафти, зазначає видання.

Хусити, що базуються в Ємені, повідомили про ракетну атаку та удари дронами по суднах для забезпечення блокади саудівських портів, оголошеній цього тижня.

Новий фронт на Близькому Сході

Ці атаки відкривають новий фронт після блокади Іраном Ормузької протоки.

Напади у Червоному морі ставлять під загрозу критичний об'їзний маршрут, який використовували саудівці, зауважило Bloomberg.

Також експорт нафти з Казахстану перебуває під загрозою через війну між Росією та Україною. А світові запаси нафти знижуються, що дає болісний стрибок цін.

Ф'ючерси на Brent зросли більш ніж на 30% з початку місяця, торгуючись поблизу найвищого рівня з кінця травня.

Удари між США та Іраном

Останніми днями Іран завдав ударів по суднах в Ормузі. США натомість бомбардували Ісламську Республіку протягом останніх 12 днів і відновили блокаду її портів. Тегеран відповів нападом на союзників США в регіоні.

Президент США Дональд Трамп погрожував бомбити мости та електростанції. Також він повторив погрози завдати удару по горі Пікакс, де, ймовірно, знаходиться іранський ядерний об'єкт.

Що з Баб-ель-Мандебом

Тим часом експорт нафти через Баб-ель-Мандебську протоку наразі теж скоротився.

Деякі судна вже уникають цього маршруту, а покупці в Індії та інших частинах Азії розглядають можливість переходу через Суецький канал.

Хоча два китайські нафтові танкери не злякалися ризику:

один вийшов з Баб-ель-Мандебської протоки Червоного моря,

інший прямує цим шляхом, згідно з даними відстеження суден.

Тож аналітики прогнозують, що ціни на нафту ще зростуть пізніше цього року, якщо бойові дії на Близькому Сході триватимуть.