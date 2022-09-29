Нафта знову дешевшає: що вплинуло на світові ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% - до 88,91 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту в WTI впали на 0,4% - до 81,80 долара.

Обидва контракти дорожчали протягом двох попередніх сесій після досягнення дев'ятимісячного мінімуму цього тижня. Ціни зростали через тимчасове падіння індексу долара і більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів палива в США, що породило надії на відновлення споживчого попиту.

У четвер індекс долара знову зріс, що знизило схильність інвесторів до ризику та посилило побоювання щодо глобальної рецесії.

Банк Англії заявив, що має намір купити якнайбільше довгострокових державних облігацій до 14 жовтня, щоб стабілізувати свою валюту після того, як бюджетні плани британського уряду, оголошені минулого тижня, викликали падіння фунта стерлінгів.

Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту на 2023 рік, пославшись на очікування слабкішого попиту та зміцнення долара США, але заявив, що розчарування у глобальній пропозиції зміцнило його довгостроковий прогноз зростання.

У Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, кількість поїздок під час тижневого національного свята має досягти найнижчого рівня за останні роки, оскільки правила нульового COVID змушують людей залишатися вдома, а економічні проблеми скорочують витрати.

Економісти Citi знизили свій прогноз зростання ВВП Китаю з 5% у річному вирахуванні до 4,6% на четвертий квартал 2022 року.

"Жорсткі заходи щодо боротьби з COVID і слабкий сектор нерухомості продовжують затьмарювати перспективи зростання", - написали аналітики Citi.

Європейський Союз запропонував новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, включаючи посилення торгових обмежень, внесення більшої кількості окремих осіб до чорних списків та обмеження цін на нафту для третіх країн. Але 27 країнам-членам блоку необхідно буде подолати власні розбіжності, щоб реалізувати план.