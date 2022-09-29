Нефть снова дешевеет: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5% до 88,91 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть в WTI упали на 0,4%, до 81,80 доллара.

Оба контракта дорожали в течение двух предыдущих сессий после достижения девятимесячного минимума на этой неделе. Цены росли из-за временного падения индекса доллара и более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов топлива в США, что породило надежды на восстановление потребительского спроса.

В четверг индекс доллара снова вырос, что снизило склонность инвесторов к риску и усилило опасения по поводу глобальной рецессии.

Банк Англии заявил, что намерен купить как можно больше долгосрочных государственных облигаций до 14 октября, чтобы стабилизировать свою валюту после того, как бюджетные планы британского правительства, объявленные на прошлой неделе, вызвали падение фунта стерлингов.

Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть на 2023 год, сославшись на ожидания более слабого спроса и укрепления доллара США, но заявил, что разочарование в глобальном предложении укрепило его долгосрочный прогноз роста.

В Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, количество поездок во время недельного национального праздника должно достичь самого низкого уровня за последние годы, поскольку правила нулевого COVID вынуждают людей оставаться дома, а экономические проблемы сокращают расходы.

Экономисты Citi понизили свой прогноз роста ВВП Китая с 5% в годовом исчислении до 4,6% на четвертый квартал 2022 года.

"Жесткие меры по борьбе с COVID и слабый сектор недвижимости продолжают омрачать перспективы роста", - написали аналитики Citi.

Европейский Союз предложил новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, включая ужесточение торговых ограничений, внесение большего числа отдельных лиц в черные списки и ограничение цен на нефть для третьих стран. Но 27 странам-членам блока необходимо будет преодолеть свои собственные разногласия, чтобы реализовать план.